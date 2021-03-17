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Симфоническая сюита «Шехеразада» прозвучит сегодня на Фестивале русской музыки

Сегодня, 18 марта, в Большом концертном зале филармонии пройдет второй концерт 47-го Фестиваля русской музыки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально концертной-дирекции Псковской области, губернаторский симфонический оркестр представит фантазию по симфонической сюите Николая Римского-Корсакова «Шехеразада», чьи образы «оживут на большом экране по мановению руки» художника песочной анимации Мариинского театра Оксаны Чунчуковой.

«Уникальное оркестровое сочинение давно занимает почетное место в "Золотом фонде" русской симфонической музыки, - отметили в пресс-службе. - Созданное по мотивам арабских сказок "Тысяча и одна ночь", оно стало лучшей страницей русской музыки о Востоке. В 1888 году Римский-Корсаков первым из композиторов обратился к памятнику средневековой арабской литературы. Сказки, основанные на индийском, иранском и арабском фольклоре, объединены образом грозного султана Шахриара и его мудрой жены, дочери султанского визиря Шехеразады».

В дальнейшем «Шехеразада» стала одноименным балетом, Сергей Прокофьев на основе сочинения своего учителя написал «Фантазию на тему «Шехеразады», а французский композитор Морис Равель создал свою «Шехеразаду» – вокальный цикл из трех поэм для голоса с оркестром.

«Но пропитанная сказочным колоритом музыка Римского-Корсакова, чье воображение питали картины таинственной жизни Востока и безбрежного южного моря, осталась непревзойденной», - рассказали в пресс-службе.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Напомним, 47-й Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, проходит с 16 по 21 марта в Пскове.

Фестиваль русской музыки проходит при поддержке Минкульта в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерты Фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.