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Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове 22-24 июля

Второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове 22-24 июля. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в Instagram-аккаунте учреждения.

«Этим летом у нас огромное количество событий и мероприятий. Одно из них — кинофестиваль "Западные ворота", который состоится в Пскове с 22 по 24 июля. Сейчас мы осматриваем новую классную площадку — Зеленый театр. Здесь будут проходить бесплатные кинопоказы интересного кино. До встречи на "Западных воротах", - рассказала она.

Напомним, впервые кинофестиваль «Западные ворота» прошел Пскове в 2019 году в рамках Ганзейских Дней.