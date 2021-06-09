На кинофестивале «Западные ворота» покажут фильмы, снятые в Псковской области

Фильмы, снятые в Псковской области, покажут на II Международном кинофестивале «Западные ворота» в рамках специальной кинопрограммы «Псков на экране». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы кинофестиваля.
«Во все времена Псков и его окрестности служили отличной съемочной площадкой для многих кинематографистов. Псков впервые появился на киноэкране в 1927 году в фильме "Парижский сапожник" Фридриха Эрмлера и с тех пор красоты местной природы в сочетании с достоинствами архитектуры древнего города постоянно привлекают все новых и новых режиссеров. Ведь здесь снимаются самые различные фильмы – от историко-костюмных и военных вплоть до фантастических и комедийных. Возможно, ландшафты Псковщины влияют на людей кино неким магическо-мистическим образом, - отметили устроители кинофестиваля. - Псковичи настолько привыкли быть частью кинопроцесса, что моментально распознают родные места в самых разных фильмах, которых становится все больше и больше. Порой эти картины расширяют представление о Псковщине даже у самих местных жителей. Ведь некоторые фильмы были сняты в самых потаенных уголках края, в которых не бывали даже сами псковичи».
В кинопрограмме «Псков на экране» вниманию публики будет представлен целый ряд картин, которые откроют зрителям новые места в, казалось бы, знакомой до мелочей родимой стороне.
В программе:
- «Гоголь. Начало» режиссера Егора Баранова;
- «Холоп» режиссера Клима Шипенко;
- «Сердце мира» режиссера Надежды Мещаниновой;
- «Жги!» режиссера Кирилла Плетнева;
- «Особенности национальной политики» режиссеров Юрия Конопкина, Дмитрия Месхиева.
Подробности о фильмах читайте на официальных ресурсах кинофестиваля:
Сайт: http://westerngate.tilda.ws/
ВК: https://vk.com/westerngate
Инстаграм: https://www.instagram.com/westerngate.fest/
Фейсбук: https://www.facebook.com/westerngate.fest
В программе возможны изменения.
Напомним, II Международный кинофестиваль «Западные ворота» будет посвящен фильмам, снятым в городах Ганзы, и пройдет в Пскове с 22 по 24 июля.