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Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма

Кинопоказы «Западных ворот» заставят псковичей спорить и обсуждать многие сюжеты и поступки героев. Об этом заявил программный директор кинофестиваля «Западные ворота», кинокритик Алексей Дунаевский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Например, фильм Михаила Сегала "Глубже!" подтолкнет к спорам о том, насколько сейчас эротизировалось наше кино. Но чаще всего споры будут разворачиваться вокруг образа главного героя, особенно - в секции "Киноклуб". Почти во всех картинах этой секции в центре внимания оказывается именно образ главного героя, а не сюжет и не действие. Чем хорош кинематограф? Он не любит бледных персонажей. Герой опережает обыкновенного зрителя в зале», - рассказал Алексей Дунаевский.

По его словам, зрители смогут оценить двусмысленные и противоречивые поступки героев как с точки зрения устремленности действия, так и с морально-нравственной позиции.

Особое внимание кинокритик обратил на картину «Жги!» Кирилла Плетнева. «Героини фильма - необычные женщины. Увидев их на экране, зритель может транслировать их на себя и спорить - правильно они поступают или нет. Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма», - добавил Алексей Дунаевский.

Отдельно критик отметил, что любит ходить в кино за то, что там не показывают то, что есть в жизни.

«Я часто бегу от повседневности в кинотеатр. Даже любовь сторонится нас реальной жизни. Мы всегда черпаем представления о ней из книг из с экранов кино», - сказал Алексей Дунаевский.