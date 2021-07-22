Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма

Кинопоказы «Западных ворот» заставят псковичей спорить и обсуждать многие сюжеты и поступки героев. Об этом заявил программный директор кинофестиваля «Западные ворота», кинокритик Алексей Дунаевский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
По его словам, зрители смогут оценить двусмысленные и противоречивые поступки героев как с точки зрения устремленности действия, так и с морально-нравственной позиции.
Особое внимание кинокритик обратил на картину «Жги!» Кирилла Плетнева. «Героини фильма - необычные женщины. Увидев их на экране, зритель может транслировать их на себя и спорить - правильно они поступают или нет. Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма», - добавил Алексей Дунаевский.
Отдельно критик отметил, что любит ходить в кино за то, что там не показывают то, что есть в жизни.
«Я часто бегу от повседневности в кинотеатр. Даже любовь сторонится нас реальной жизни. Мы всегда черпаем представления о ней из книг из с экранов кино», - сказал Алексей Дунаевский.