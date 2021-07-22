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Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота»

В Пскове продолжаются мероприятия 2-го Международного кинофестиваля «Западные ворота». Так, на площадке креативного пространства «Лофт» проходит конкурс короткометражных фильмов. Сегодня на суд жюри и зрителей представлено 13 работ российских режиссеров. Еще 9 фильмов гости фестиваля смогли посмотреть накануне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Оценивать картины будет профессиональное жюри. В его состав вошли сценарист, кинорежиссер и продюсер Иван Болотников, актер и режиссер театра и кино Андрей Носков, режиссер кино Илья Северов. Победитель конкурса получит приз Губернатора Псковской области.

Напомним, фестиваль «Западные ворота» стартовал вчера. Всего запланировано более 60 мероприятий на 8 площадках — показы российских и европейских кинолент проходят в филармонии, кинотеатрах, в стенах Псковского Кремля и исторических средневековых зданиях. Основой программы фестиваля является международный конкурс полнометражных фильмов — лидеров проката из шести европейских стран.

Для зрителей также подготовлена программа детских картин «До 16 и старше», специальные показы на военную и патриотическую тематику и ретроспективы фильмов И. Ф. Масленникова в честь 90-летия режиссера. Кроме того, для гостей фестиваля организованы творческие встречи, круглые столы, дискуссии, презентации и другие мероприятия.

К фестивалю приурочено и проведение на территории Довмонтова города в Псковском кремле мультимедийного лазерного шоу, посвященного 800-летию великого князя Александра Невского.