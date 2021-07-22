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Андрей Носков оценил уровень организации кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Актер театра и кино, режиссер Андрей Носков рассказал о своих впечатлениях от кинофестиваля «Западные ворота», который начался в Пскове, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Хочу поздравить город с тем, что в нем проходит кинофестиваль. Такой фестиваль должен быть, и дай Бог ему развития и процветания. Мне очень нравится, как душевно и правильно все здесь организовано - на творческих площадках и круглых столах интересно сочетаются самодеятельность и профессиональная деятельность», - подчеркнул Андрей Носков.

Также актер отметил, что не считает фестиваль «местечковым» мероприятием. Он добавил, что уровень того или иного фестиваля зависит от уровня изначальной организации и творческих единиц - людей и кинокартин, которые прибывают на мероприятие.

«На "Западных воротах" у нас есть редкий шанс увидеть то, чего мы потом, возможно, не увидим никогда или увидим только спустя долгое время на больших экранах», - сказал Андрей Носков.