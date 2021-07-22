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Кинорежиссер Николай Котяш высказал мнение о псковских зрителях

Псковская зрительская аудитория — думающая и интеллигентная. Таким впечатлением поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей кинорежиссер Николай Котяш.

В рамках конкурсной программы короткого метра в этом году представлено 22 фильма. Как рассказал Николай Котяш, который отбирал короткометражки для участия во II Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове, все картины разные по жанрам, стилистике, темам, многие уже участвовали в других фестивалях и были отмечены наградами.

По словам режиссера, ему понравилась площадка «Лофт», на которой был организован показ. Посмотреть ленты пришло много зрителей, в основном, молодая, заинтересованная и эмоциональная аудитория.

Николай Котяш отметил, что Псков, как и его жители, оставляет приятные впечатления тихого спокойного города. Если говорить о кинематографичных достопримечательностях, то, по мнению режиссера, это, прежде всего, центр города. При этом он подчеркнул, что короткий метр можно снимать где угодно. Главное в этом деле — талантливые режиссеры, оператор и художник, а также интересная история.