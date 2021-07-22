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Зрителями и гостями кинофестиваля в Пскове стали свыше 5,5 тыс человек

Зрителями и гостями II международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове стали свыше 5,5 тыс человек. Об этом в ходе закрытия кинофорума сообщили его организаторы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От имени администрации Псковской области и главы региона организаторов поблагодарила председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева. Она назвала фестиваль «незабываемым праздником для Пскова» и выразила надежду на то, что следующий, третий по счету, фестиваль пройдет на территории всего региона, расширит количество площадок и, возможно, привлечет представителей региональной киносети.

Член жюри Сергей Барковский отметил, что все картины в конкурсной программе были яркими. По его словам, споры о присуждении приза велись долго и были жаркими.

«Сначала мы определили трех фаворитов номинации. Это российский фильм "Серебряные коньки", польская картина "Тело Христово" и шведская кинолента "Парк развлечений". Затем мы решили отметить картину, в которой есть интрига, яркая, динамичная игра актеров и конфликт почти в каждом кадре. Эта картина - качели между комедией и драмой, между черным и белым. Такая разность потенциалов и высекла искру, которая зажгла наши сердца. И это "Парк развлечений"», - заявил Сергей Барковский.

Отметим, что главный приз - приз зрительских симпатий получил фильм «Тело Христово».