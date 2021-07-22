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Фильм о 6-й роте получил специальный приз кинофестиваля «Западные ворота»

Специальный приз кинофестиваля «Западные ворота» получил фильм о бойцах 6-й роты «Вечный свет» Марии Поприцак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во время церемонии закрытия кинофестиваля его генеральный продюсер Эдуард Пичугин рассказал о решении ввести дополнительную номинацию - «Хранители истории» и отметить в ней фильмы, которые доносят важнейшие события российской истории для последующих поколений.

Так, в этой номинации особый приз получили картины «Вечный свет» Марии Поприцак и «Трамвай идет на фронт» Андрея Егорова. Получая награду, режиссер второго фильма отметил, что для него это большая честь и большая ответственность.

В завершение церемонии награждения генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин поблагодарил администрацию Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и его команду за организацию фестиваля.

«Я благодарен фестивалю за то, что нас, вопреки всему, продолжает объединять искусство и кино. Прошедший фестиваль - это маленькая жизнь. В этом году мы решили удивлять гостей сюрпризами, и некоторые из них получались только для вас во всем мире - я говорю о спецпоказах некоторых картин. Мы уже думаем о следующем фестивале и будем рады увидеться с вами через год!», - заключил Эдуард Пичугин.