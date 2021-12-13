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«Барышня-крестьянка» открыла второй этап Пушкинского театрального фестиваля в Пскове

Второй этап XXVIII Пушкинского театрального фестиваля стартовал в Пскове 14 декабря, сообщает Псковский драмтеатр в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина

Первым спектаклем второго этапа фестиваля стал «Барышня-крестьянка (вариации)» в исполнении Российского академического молодежного театра. Труппе театра вручили диплом Пушкинского театрального фестиваля.

Напомним, в этом году фестиваль проходит в два этапа. Первая его часть состоялась в период со 2 по 12 сентября. Фестиваль открылся премьерой спектакля «Блаженная Ксения. История любви» художественного руководителя Александринского театра, известнейшего театрального режиссера, лауреата Государственных премий РФ Валерия Фокина. Кроме того, для зрителей подготовили ряд других постановок: спектакль-путешествие «Я шагаю по Москве» Семена Серзина в исполнении «Невидимого театра» из Петербурга, спектакль-кабаре худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз», спектакль московского режиссера Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина» по мотивам пьесы Сухово-Кобылина.

В афише зимней программы представлена как русская классика («Барышня-крестьянка» Пушкина, «Нос» и «Мертвые души» Гоголя), так и современная драма («Пленные духи» братьев Пресняковых, «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова). Традиционно предусмотрены лекции и открытие новой выставки в театральной галерее «ЦЕХ».

В фестивале принимают участие Российский академический молодежный театр (Москва), театр ненормативной пластики (Санкт-Петербург), театр «Поиск» (Лесосибирск), Севастопольский театр юного зрителя, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Организаторами фестиваля выступили Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция региона, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.