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Спектакль «Шаляпин и я» состоится в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова

Спектакль «Шаляпин и я» состоится в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова 3 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие пройдёт в рамках Фестиваля русской музыки.

«Мы задействуем площадку, на которой прежде не звучал наш оркестр», – отметили в ТКД.

Как сообщалось ранее, Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля.

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«Этот год связан со 150-летием композитора Сергея Рахманинова и 150-летием певца Федора Шаляпина. Программа связана с именами этих людей, а также с Мусоргским и Римским-Корсаковым», — отметил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

Программу, полностью состоящую из премьерных событий, подготовили организаторы фестиваля. На сцене филармонии зрители увидят одну из самых известных в мире опер «Алеко», а на закрытии услышат редко исполняемый второй концерт Сергея Рахманинова.

«Причем будут дирижировать сразу два дирижера. Из Петербурга приедет пианист-виртуоз Андрей Коробейников. Пропустить это нельзя», — подчеркнул худрук и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.