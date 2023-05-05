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Выступление «Детской филармонии» откроет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Выступление «Детской филармонии» откроет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В рамках проекта развиваются два направления: Детский оркестр русских народных инструментов и оркестр-спутник Губернаторского симфонического оркестра – камерный оркестр.

«Ребята уже презентовали себя в День работника культуры, аудитория приняла их очень хорошо. Ребята со всего региона приедут в Псков в преддверии Дней Пушкинской поэзии, с ними в течение нескольких дней будут заниматься наставники, затем они выступят на празднике», – продолжила председатель комитета.

Кроме того, в дальнейшем планируется взаимодействие «Детской филармонии» с развивающимся детским хором Псковской епархии.

Напомним, фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» пройдет со 2 по 4 июня в селе Михайловское Пушкиногорского района.