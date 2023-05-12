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Около 500 хористов съедутся в Псков на фестиваль имени Гривского

Около 500 хористов съедутся в Псков на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хоровой фестиваль имени Гривского будет проходить в течение двух дней в Кремле с масштабными концертами. К нам приедут около 500 хористов. Мероприятие завершиться литургией в Псково-Печерском монастыре, которую споют все хористы. Это тоже будет знаковое действие в рамках фестиваля», - отметила гостья студии.

Ранее сообщалось, что в фестивале примут участие хоры из Москвы, Подольска, Пскова, Санкт-Петербурга и Архангельска. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля «Псков» выступят Государственный академический хор имени Свешникова, хоровая капелла России имени Юрлова, камерный хор Академии хорового искусства имени Попова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и хор Подольской филармонии.