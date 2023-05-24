Приём заявок на конкурс фестиваля «Западные ворота» стартовал в Псковской области

Стартовал приём заявок на конкурс видеороликов в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В преддверии IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» 25 мая стартует конкурс «КиноСТАРТ», в котором могут принять участие все жители Пскова и Псковской области. Все желающие представят собственный видеоролик, а зрители фестиваля поучаствуют в голосовании и определят победителя. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля.
Организаторы: дирекция МКФ «Западные ворота» совместно с Псковским городским молодёжным центром при поддержке правительства Псковской области, креативного пространства «Лофт» и АНО «Псковкреатив».
Заявки на конкурс принимаются с 25 мая по 26 июня.
В программу «КиноСТАРТА» войдут:
Образовательный кинолекторий пройдёт в виде мастер-классов в онлайн-формате от кураторов фестиваля и преподавателей учебного центра киностудии «Ленфильм».
Участники кинолектория смогут получить знания по:
Конкурс видеоработ. На конкурс принимаются короткометражные фильмы разных форматов отснятые с июля 2022 года по июль 2023 года.
Направления:
Показ 10 лучших работ конкурса на одной из площадок фестиваля и зрительское голосование для выявления лучших работ.
Участники лектория получают дополнительный бонус в виде консультационной поддержки от кураторов «КиноСТАРТа» и сертификат о прохождении занятий. Финалистам конкурса будет доступны мастер-классы от мэтров кино.
В состав кураторской группы войдут PR-директор МКФ «Западные ворота», пресс-секретарь киностудии «Ленфильм», журналист Артемий Аграфенин и кинорежиссёр, руководитель учебного центра «Ленфильм» Андрей Егоров. Кураторы дают старт образовательному и съёмочным периодам, участвуют в организации и проведении кинолектория. Также кураторы готовы оказать участникам необходимую консультацию по вопросам кинопроизводства в период до окончания приёма заявок на конкурс.
Победитель определяется путём суммирования итогов двух голосований:
По итогам конкурса определяется лучшая работа, её автор становится победителем конкурса и получает специальную награду от дирекции IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Все финалисты конкурса получают специальные грамоты и призы от организаторов и спонсоров конкурса. На усмотрение оргкомитета возможно выделение дополнительных номинаций.
Участие в конкурсе короткометражного кино «КиноСТАРТ» может стать отличным стартом для начинающих режиссёров, сценаристов, монтажёров и всех, кто хотел бы попробовать себя в киноиндустрии.
Сроки проведения этапов конкурса:
«Пора начинать! Откройте для себя мир кино и не забывайте смотреть и поддерживать фильмы как друзей, так и земляков на IV Международном кинофестивале "Западные ворота"!» - призвали в ТКД.
Подать заявку на конкурс видеоработ.
Регистрация на кинолекторий.