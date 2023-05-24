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Приём заявок на конкурс фестиваля «Западные ворота» стартовал в Псковской области

Стартовал приём заявок на конкурс видеороликов в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В преддверии IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» 25 мая стартует конкурс «КиноСТАРТ», в котором могут принять участие все жители Пскова и Псковской области. Все желающие представят собственный видеоролик, а зрители фестиваля поучаствуют в голосовании и определят победителя. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля.

Организаторы: дирекция МКФ «Западные ворота» совместно с Псковским городским молодёжным центром при поддержке правительства Псковской области, креативного пространства «Лофт» и АНО «Псковкреатив».

Заявки на конкурс принимаются с 25 мая по 26 июня.

В программу «КиноСТАРТА» войдут:

Образовательный кинолекторий пройдёт в виде мастер-классов в онлайн-формате от кураторов фестиваля и преподавателей учебного центра киностудии «Ленфильм».

Участники кинолектория смогут получить знания по:

сценарному мастерству;

режиссуре и работе режиссера с актёром в игровом фильме и с героем в документальном;

операторскому искусству;

звукорежиссуре;

локейшн-менеджер, второй режиссер, поиск и утверждение локаций, ассистенты на площадке (скриптвайзер, ассистент по актерам и т.д.)

режиссуре монтажа (монтажное мышление в период создания режиссерского сценария, монтаж на площадке и на постпродакшене);

гаферу (работа со светом);

художник-постановщик (художник-декоратор, художник по костюмам, художник по реквизиту);

Конкурс видеоработ. На конкурс принимаются короткометражные фильмы разных форматов отснятые с июля 2022 года по июль 2023 года.

Направления:

лучший игровой короткометражный фильм (длительность до 15 мин);

лучший документальный короткометражный фильм (длительность до 25 мин);

лучшее аудиовизуальное произведение в свободном жанре (клип, ролик, репортаж и т. д, длительность до 7 мин).

Показ 10 лучших работ конкурса на одной из площадок фестиваля и зрительское голосование для выявления лучших работ.

Участники лектория получают дополнительный бонус в виде консультационной поддержки от кураторов «КиноСТАРТа» и сертификат о прохождении занятий. Финалистам конкурса будет доступны мастер-классы от мэтров кино.

В состав кураторской группы войдут PR-директор МКФ «Западные ворота», пресс-секретарь киностудии «Ленфильм», журналист Артемий Аграфенин и кинорежиссёр, руководитель учебного центра «Ленфильм» Андрей Егоров. Кураторы дают старт образовательному и съёмочным периодам, участвуют в организации и проведении кинолектория. Также кураторы готовы оказать участникам необходимую консультацию по вопросам кинопроизводства в период до окончания приёма заявок на конкурс.

Победитель определяется путём суммирования итогов двух голосований:

мнение жюри (преподаватели кинолектория),

«живое» голосование зрителей в дни фестиваля.

По итогам конкурса определяется лучшая работа, её автор становится победителем конкурса и получает специальную награду от дирекции IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Все финалисты конкурса получают специальные грамоты и призы от организаторов и спонсоров конкурса. На усмотрение оргкомитета возможно выделение дополнительных номинаций.

Участие в конкурсе короткометражного кино «КиноСТАРТ» может стать отличным стартом для начинающих режиссёров, сценаристов, монтажёров и всех, кто хотел бы попробовать себя в киноиндустрии.

Сроки проведения этапов конкурса:

25 мая – 12 июня – приём заявок на участие в кинолектории,

25 мая – 26 июня – приём заявок на конкурс видеоработ,

5 июня – 16 июня – кинолекторий,

27 июня – 2 июля – оценка работ членами жюри,

8 июля – 10 июля – мастер-классы от мэтров кино для финалистов конкурса,

7 июля – 9 июля – кинопоказ в рамках кинофестиваля «Западные ворота» с голосованием зрителей,

10 июля – объявление результатов конкурса и вручение приза победителю на церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота».

«Пора начинать! Откройте для себя мир кино и не забывайте смотреть и поддерживать фильмы как друзей, так и земляков на IV Международном кинофестивале "Западные ворота"!» - призвали в ТКД.

Подать заявку на конкурс видеоработ.

Регистрация на кинолекторий.