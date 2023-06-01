Опубликована карта объектов праздничной поляны Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в сельце Михайловском Пушкиногорского района. Схему их расположения разместили в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.
1 — Основная сцена
2 — Историческая сцена
3 — Поэтический ринг
4 — Фольклорная сцена (Манеж)
5 — Инсталляция «Саша спит»
6 — Инсталляция «Музеум»
7 — Партер (скамьи, пуфы, тюки сена)
8 — «Картония»
9 — Усадьба Михайловское
10 — «Сон Татьяны»
11 — «Лукоморье»
12 — Выставка скульптур
13 — «Почтовый городок», мастер-классы
14 — Книжная и ремесленная ярмарка
15 — Зона общепита
16 — Дубостол, столы
17 — Зоны отдыха
18 — «Школьная классика»
Доехать до праздничной поляны из Пушкинских Гор можно на специальных бесплатных автобусах, которые идут от автостанции посёлка каждые 15 минут с 11:00 утра до 20:00 вечера (остановка возле здания Сбербанка). Автомобильные парковки отмечены на карте.