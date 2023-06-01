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Опубликована карта объектов праздничной поляны Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Опубликована карта объектов праздничной поляны Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в сельце Михайловском Пушкиногорского района. Схему их расположения разместили в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

1 — Основная сцена

2 — Историческая сцена

3 — Поэтический ринг

4 — Фольклорная сцена (Манеж)

5 — Инсталляция «Саша спит»

6 — Инсталляция «Музеум»

7 — Партер (скамьи, пуфы, тюки сена)

8 — «Картония»

9 — Усадьба Михайловское

10 — «Сон Татьяны»

11 — «Лукоморье»

12 — Выставка скульптур

13 — «Почтовый городок», мастер-классы

14 — Книжная и ремесленная ярмарка

15 — Зона общепита

16 — Дубостол, столы

17 — Зоны отдыха

18 — «Школьная классика»

Доехать до праздничной поляны из Пушкинских Гор можно на специальных бесплатных автобусах, которые идут от автостанции посёлка каждые 15 минут с 11:00 утра до 20:00 вечера (остановка возле здания Сбербанка). Автомобильные парковки отмечены на карте.