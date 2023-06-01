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Справки о гениальности сегодня могли получить гости Пушкинского праздника в «Михайловском»

По итогам одного рабочего дня Пушкинского министерства, учреждённого тираном Картонии, участникам Дней Пушкинской поэзии и культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) было выдано 1668 справок о гениальности, а 365 человек разного возраста и профессии получили лицензию на гениальность, что бы это ни означало.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Об этом со ссылкой на Музу Павловну, секретаря министерства, корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике «Михайловском», на территории которого сейчас концертом Игоря Бутмана и его оркестра завершается центральный день праздника.

В музее напомнили, что интерактивная театральная площадка Государственного уличного театра Картонии уже второй год подряд пользуется большой популярностью у взрослых и юных гостей праздника. Сегодня, по сценарию актёры пародировали работу бюрократической машины, работающей, впрочем, весело и быстро.

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Желающие пройти тест на гениальность должны были с трибуны прочесть фрагмент из произведения Пушкина, заполнить «бумагу», сделать «фото установленного образца» на специальном стенде и, изучив специальную инструкцию о том, какой должна быть правильная очередь в министерство встать в конец этой самой очереди и дождаться приёма у самого министра. Спектакль, длившийся, фактически весь день, был чрезвычайно смешным, изобиловал импровизациями — как актёрскими, так и от собственно зрителей-участников, претендующих на справку о гениальности.

Напомним, что Дни Пушкинской поэзии и культуры (LVII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии) продолжатся в Пскове и в Пушкиногорье, в Государственом музее-заповеднике «Михайловское», до 6 июня.