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Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2023. ФОТОРЕПОРТАЖ

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии) торжественно открыли в селе Михайловское сегодня, 3 июня. Программу главного дня по традиции открыла лития и церемония возложения цветов на могиле поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре.

Для гостей праздничной поляны в Михайловском выступали известные музыканты, включая группу Петра Налича и «Сироткин», артисты уличных театров, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с оперой «Алеко» по поэме «Цыганы».

Ритм мероприятиям задавали барабанные оркестры, поэтические реп-баттлы, а также саксофонист Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром. Остановиться в праздничном вихре не давали посетителям интерактивные площадки у ветряной мельницы. Посетители могли пройти через костюмерную и гримерную и погрузиться в атмосферу закулисья настоящего театра.

Как это было – в фоторепортаже Артема Татаренко.