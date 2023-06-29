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Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Программу Международного кинофестиваля «Западные ворота», который состоится в Пскове с 7 по 9 июля, Псковской Ленте Новостей предоставили организаторы культурного мероприятия.

Скачать программу показов и встреч с представителями киноискусства можно по ссылке.

Напомним, кинофестиваль соберет известных деятелей культуры и киноискусства.

В основную конкурсную программу войдут семь новых фильмов из Республики Беларусь, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. Оценивать кинокартины будет профессиональное жюри, а победителя определит зрительское голосование.

География кинофестиваля этого года значительно расширена. В секции «Панорама» на «Западных воротах» будут представлены фильмы из Татарстана, Бурятии, Башкортостана, Якутии, России, Ирана, Израиля и Индии. Особое внимание было приковано специальному сеансу — индийской кинокартине «Рядом ревет революция», которая вышла в прошлом году, побила национальный рекорд по сборам и завоевала сразу несколько важных кинонаград.

Фильм-открытие фестиваля — кинолента «Я делаю шаг назад», съемки которой велись в Пскове. Кроме того, в программу «Псков на экране» войдут четыре фильма, снятые на псковской земле.

В Год педагогов и наставников в России, программа документальных фильмов «Хранители памяти» посвящена выдающимся представителям творческих профессий.

Гости фестиваля смогут посетить не только премьеры и показы кинокартин, ставших классикой мирового кино, но и тематические секции, круглые столы и семинары, мастер-классы, встречи со звездами экрана. Кинопоказы в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» будут организованы и в районах Псковской области. Псковичи и сами смогут стать участниками творческих соревнований. Так, например, в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок.