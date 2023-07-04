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Показы кинофестиваля «Западные ворота» пройдут не только в Пскове

Показы кинофестиваля «Западные ворота» пройдут не только в Пскове, фильмы можно посмотреть в Порхове, Опочке и Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

А именно: «Все ultra включено», «Здравствуй, брат!», «Остановка», «В ресурсе», «Потеря равновесия», «Плюс 0», «Саня», «Литовский язык», «В темноте», «Петля», «Отпечатки», «Соседка», «Сын своего отца», «Видик» и «Таракан».

Порхов: 7 июля – в 14:40, 8 июля – в 14:40, 9 июля – в 14:50.

Опочка. 7-9 июля – в 12:00.

Невель. 7-9 июля – в 09:00.

Вход на все кинопоказы – свободный.

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