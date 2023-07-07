Известный режиссер Сергей Сельянов приехал на кинофестиваль «Западные ворота» в Псков

Кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Сельянов и генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин прибыли на кинофестиваль в Псков. Об этом сообщается в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
Сергей Сельянов и Эдуард Пичугин встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым.
Сергей Сельянов — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница».
Эдурд Пичугин — продюсер, член «Общественной палаты Санкт-Петербурга», генеральный директор АО «Киностудия „Ленфильм“» (12 октября 2012 года — 7 февраля 2020 года), член правления Союза кинематографистов Российской Федерации, член правления Гильдии продюсеров России. Является президентом Якутского международного кинофестиваля.