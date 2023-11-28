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Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» стартовал в Пскове

Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест», посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, стартовал в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в театральном фойе. Для гостей «Мо Янь феста» организовали фуршет и чайную церемонию, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием стал вернисаж «Бамбуковой выставки», посвященной бамбуку как материалу для архитектуры и других видов изобразительного искусства.

Все мероприятия фестиваля (кроме показа спектакля «Лягушки») бесплатные. Закроется «Мо Янь фест» в понедельник, 11 декабря.