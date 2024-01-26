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Ольга Тимофеева: Фестиваль русской музыки-2024 будет выразительно отличаться

Оперу Модеста Мусоргского «Хованщина» планируют привезти на Фестиваль русской музыки в Псков весной. Об этом в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Весной у нас пройдет Фестиваль русской музыки. Я думаю, что в этом году он будет отличаться выразительно. И надеюсь, что планы маэстро Гергиева привезти нам "Хованщину" все-таки сбудутся. Поэтому в марте ждем оперу "Хованщина", я ее сейчас анонсирую. У нас ведутся плотные переговоры, и вроде бы у нас даже уже определены даты. Но как только подпишем, естественно, договорные отношения, все опубликуем. Поэтому всех наших слушателей я все-таки призываю смотреть сейчас за афишей, потому что помимо "Хованщины" будет представлено еще несколько концертных программ в исполнении Мариинского театра», - рассказала Ольга Тимофеева.

Напомним, весной в Пскове пройдет 50-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

«Хованщина» — народная музыкальная драма (опера) Модеста Мусоргского в пяти действиях и шести картинах на собственное либретто, основанная на исторических событиях, произошедших в России в период между 1682 и 1689 годами.