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Безруков, Хабенский и Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии-2024

Народные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, а также народный артист СССР Юрий Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области летом. Об этом в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Есть договоренность с Сергеем Безруковым, который представит в своем исполнении, своих студентов, "Руслана и Людмилу", - рассказала Ольга Тимофеева. - И также сейчас мы ведем разговоры с Башметом и Хабенским, "Евгений Онегин" - замечательно в исполнении. Поэтому все 4 дня у нас будут крутые хедлайнеры с мировыми именами и, конечно же, замечательными оркестрами».

Ольга Тимофеева подчеркнула, что в этом году Пушкинский праздник поэзии планируют проводить не три, а четыре дня — с 6 по 9 июня. 6 июня дополнительной площадкой праздника станет Святогорский Свято-Успенский монастырь, будет открытая литургия, а вечером на территории монастыря пройдет масштабное мероприятие.