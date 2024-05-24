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«Город детства» выиграл 20 тысяч рублей на псковском гастрофестивале

25.05.2024 17:53|ПсковКомментариев: 0

Победителем «Битвы хоров» на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове 25 мая стал образцовый коллектив вокальной студии «Город детства». Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

В финале музыкального конкурса «Битва хоров» соревновались старший состав образцового коллектива вокальной студии «Город детства» и народный академический хор Печорского районного центра культуры. Оба коллектива продемонстрировали свое мастерство и талант, но победу одержал детский коллектив «Город детства».

Два голоса жюри были отданы за «Город детства». Заслуженно победив, образцовый коллектив вокальной студии «Город детства» получил сертификат на 20 тысяч рублей.

Напомним, гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в парке Строителей. На фестивале для гостей подготовили большой пельменный фудкорт, ярмарку с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зону мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытую кухню с шеф-поварами и развлекательную программу для всей семьи.

Теги: #конкурс #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове: тема пельменей раскрыта? В Пскове определен чемпион по скоростному поеданию пельменей «Город детства» выиграл 20 тысяч рублей на псковском гастрофестивале «Битва хоров» проходит в псковском парке Строителей на фестивале «Моя еда» Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в псковском парке Строителей. ФОТО Кулинарно-пельменный квиз проведут для гостей псковского фестиваля «Моя еда» Опубликована программа псковского гастрономического фестиваля «Моя еда» Научные опыты будут ставить на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове Музыку шведских и норвежских авторов исполнят на псковском гастрофестивале «Моя еда» Семь коллективов примут участие в «Битве хоров» на псковском гастрофестивале 100 кг пельменей разыграют на псковском гастрофестивале «Моя еда» Манты, гёдза и хинкали научат лепить на фестивале «Моя еда» в Пскове Кулинарный стендап ждет гостей псковского гастрофестиваля «Моя еда» Чемпионат по скоростному поеданию пельменей проведут в Пскове «Подстрочник»: Секреты «пельменной» культуры. ВИДЕО Зону ярмарки существенно увеличат на псковском гастрофестивале «Моя еда-2024» Отличие вареников от пельменей разъяснили организаторы псковского гастрофестиваля «Почему пельмени?»: организаторы раскрыли идею псковского фестиваля «Моя еда-2024» Сосновый сироп, коричневый сыр и кофе на песке: что представят псковские фермеры на гастрофестивале «Моя еда» Гастрофестиваль «Моя еда» пройдет в Пскове Прием заявок на участие в ярмарке фестиваля «Моя еда» стартовал в Пскове Темой фестиваля «Моя еда» в Пскове станут пельмени
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