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«Город детства» выиграл 20 тысяч рублей на псковском гастрофестивале

Победителем «Битвы хоров» на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове 25 мая стал образцовый коллектив вокальной студии «Город детства». Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

В финале музыкального конкурса «Битва хоров» соревновались старший состав образцового коллектива вокальной студии «Город детства» и народный академический хор Печорского районного центра культуры. Оба коллектива продемонстрировали свое мастерство и талант, но победу одержал детский коллектив «Город детства».

Два голоса жюри были отданы за «Город детства». Заслуженно победив, образцовый коллектив вокальной студии «Город детства» получил сертификат на 20 тысяч рублей.

Напомним, гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в парке Строителей. На фестивале для гостей подготовили большой пельменный фудкорт, ярмарку с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зону мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытую кухню с шеф-поварами и развлекательную программу для всей семьи.