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Уличное представление и спектакль пройдут в Пскове 30 мая

Уличное представление Анвара Либабова и спектакль «Пакетик, который хотел быть нужным» откроют фестиваль «Другое искусство» в Пскове 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы

В четверг, 30 мая, на нескольких площадках Пскова пройдут первые мероприятия фестиваля «Другое искусство» – творческого форума, где люди с особенностями покажут свои произведения театрального, музыкального и изобразительного искусства всем желающим.

Деловую программу откроет круглый стол «Актуальные вопросы жизнеустройства людей с ментальными нарушениями» с участием первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, представителей регионального комитета социальной защиты и комитета по образованию; представителей общественных организаций; специалистов, работающих в сферах образования, социального обслуживания, здравоохранения; родителей детей и взрослых с инвалидностью.

Мероприятия для зрителей стартуют в 18:00 в Детском парке, где состоится открытие двух баннерных выставок и пройдет ярмарка ремесленников. Экспозиция «Творчество сквозь время» включит репродукции художественных работ в технике батик, выполненных участниками студии Центра лечебной педагогики «Я и Ты». Другим объектом внимания станет фотовыставка Андрея Кокшарова, на которой будут представлены кадры, сделанные на фестивале в разные годы – с 2016-го по 2023-й.

Ярким событием фестиваля по традиции станет уличное представление известного петербургского клоуна, ведущего артиста театра «Лицедеи» Анвара Либабова.

Спектакль «Стрекоза и муравей» в 18:30 в Детском парке покажет театральная группа Дома-интерната №1. Постановщики обещают зрителям, что у истории, вдохновленной басней Ивана Крылова, будет счастливый финал.

Также в 18:00 в кинотеатре «Смена» начнется показ комедийного фильма «Нормальный только я» режиссера Антона Богданова о том, как в детском лагере столкнулись «особенные» и «трудные» подростки. Главные роли в картине исполнили Антон Богданов, Ольга Лерман и Константин Хабенский. После кинопоказа состоится обсуждение с постоянным гостем фестиваля Юрием Кузнецовым – петербургским тележурналистом, экспертом по вопросам людей с инвалидностью. Напомним, в 2022 году на фестивале прошла фотовыставка «Необучаемый», героем которой стал Кузнецов.

Спектаклем открытия форума станет «Пакетик, который хотел быть нужным» театральной компании «Разговоры» из Санкт-Петербурга. Он состоится 30 мая в 19:30 на большой сцене Псковского театра драмы.

Спектакль Петра Чижова по пьесе Гули Насыровой – экологическая сказка о путешествии полиэтиленового пакетика в поисках чудесного острова, где можно переродиться. «Спектакль о пакетике – это повод задуматься не только об экологических проблемах переработки мусора и сверхпотребления, но и о праве человека быть частью этого мира», – говорят постановщики. Текст исполняют два музыканта и семь актеров, четверо из которых имеют расстройство аутистического спектра.

Зрители фестиваля «Другое искусство» уже знакомы с творчеством «Разговоров» – в 2022 году в Пскове был показан инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет».

Напомним, фестиваль «Другое искусство» продлится три дня (с 30 мая по 1 июня), в нем примут участие инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы и Пскова и специальный гость – группа «Аффинаж».

Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо зарегистрироваться в кассе или онлайн.

Организаторы фестиваля: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина, комитет по культуре Псковской области, ООГО «Российский фонд культуры», Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, Псковская благотворительная организация «Я и ТЫ», Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский государственный университет. Фестиваль проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и правительства Псковской области.