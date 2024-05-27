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Фестиваль «Другое искусство» стартует в Пскове

Фестиваль «Другое искусство» открывается в Пскове сегодня, 30 мая. В рамках фестиваля выразить свои чувства и эмоции в творчестве смогут артисты с особенностями развития.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В этом году Псков станет площадкой для выступления местных творческих коллективов, а также артистов из Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодара, Пензы. Программа форума, как всегда, включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое.

Мероприятия фестиваля пройдут на площадках Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, в кинотеатре «Смена», библиотеке для детей и юношества имени В. Каверина, а также в городских пространствах Пскова.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, но на них нужно зарегистрироваться в кассе или на сайтах фестиваля «Другое искусство» или Псковского театра драмы.