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Юрий Кузнецов: Показ кино на большом экране - особенность фестиваля «Другое искусство» в этом году

Российский комедийный фильм «Нормальный только я» с участием актеров-инвалидов покажут в псковском кинотеатре «Смена» сегодня, 30 мая. Об этом сообщил журналист, эксперт по проблемам людей с инвалидностью Юрий Кузнецов на пресс-конференции в Псковском театре драмы, приуроченной к открытию фестиваля «Другое искусство», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Человеку важно посмотреть на себя со стороны. В этом году впервые показ будет в кинотеатре. Мы не знаем, сколько зрителей придет, но кино должно быть в кинотеатре», - сказал Юрий Кузнецов.

Он отметил, что после показа последует обсуждение того, зачем нужно показывать такое кино.

Напомним, фильм показывает взаимоотношения детей-подростков из неблагополучных семей и детей-инвалидов.