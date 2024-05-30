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Уличный спектакль детей с особенностями представили в Пскове

Показ уличного спектакля «Стрекоза и муравей» детей из Петербургского дома-интерната №1 прошел в рамках фестиваля «Другое искусство» в Детском парке Пскова 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Спектакль включил в себя различные театральные жанры: клоунада, пантомима, пластика, хореография, работа с масками и чтение монологов. Над спектаклем работала большая команда из социальных педагогов и театральных практиков, а в спектакле заняты не только обучающиеся всех возрастных групп, но и сотрудники.

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Сюжет постановки вдохновлен всем известной басней Ивана Крылова, но финал ее переписан – героев и зрителей ожидает хэппи-энд.

«Спектакль сделали за 2 месяца», - сказал автор идеи и режиссер Анвар Либабов.

«Фестиваль "Другое искусство" проходит в 7 раз. Мы рады, что коллективы стремятся к нам приехать с творческими номерами. Шесть театральных коллективов мы принимаем в этом году», - отметил директор Центра лечебной педагогики, основатель фестиваля Андрей Царев.

Фестиваль открылся в Пскове сегодня, 30 мая. В рамках мероприятия выразить свои чувства и эмоции в творчестве смогут артисты с особенностями развития. В этом году Псков станет площадкой для выступления местных творческих коллективов, а также артистов из Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодара, Пензы. Программа форума, как всегда, включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое.

Мероприятия фестиваля пройдут на площадках Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, в кинотеатре «Смена», библиотеке для детей и юношества имени В. Каверина, а также в городских пространствах Пскова.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, но на них нужно зарегистрироваться в кассе или на сайтах фестиваля «Другое искусство» или Псковского театра драмы.