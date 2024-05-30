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Выставка репродукций в технике батик открылась в Пскове

Баннерная выставка художественных работ «Творчество сквозь время» студии «Я и Ты» Псковского центра лечебной педагогики открылась в рамках фестиваля «Другое искусство» в Детском парке Пскова сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Жители и гости Пскова могут увидеть выставку репродукций художественных работ в технике батик.

Студия «Я и Ты» призвана поддерживать и развивать творческую деятельность людей с особенностями развития, заниматься социально-культурной реабилитацией людей с ограниченными возможностями.

Как рассказали организаторы выставки, батик – это особая техника рисования на ткани при помощи резервирующих составов. Однотонная ткань натягивается на деревянную раму и расписывается по заранее подготовленному рисунку.

Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове сегодня, 30 мая. В рамках фестиваля выразить свои чувства и эмоции в творчестве смогут артисты с особенностями развития. В этом году Псков станет площадкой для выступления местных творческих коллективов, а также артистов из Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодара, Пензы. Программа форума, как всегда, включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое.

Мероприятия фестиваля пройдут на площадках Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, в кинотеатре «Смена», библиотеке для детей и юношества имени В. Каверина, а также в городских пространствах Пскова.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, но на них нужно зарегистрироваться в кассе или на сайтах фестиваля «Другое искусство» или Псковского театра драмы.