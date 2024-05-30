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Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство»

Круглый стол «Актуальные вопросы жизнеустройства людей с ментальными нарушениями» состоялся в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, площадкой для проведения мероприятия стал Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, где собрались представители исполнительных органов власти, сотрудники учреждений социального обслуживания, образования и здравоохранения, родители и специалисты в данной сфере.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева поприветствовала участников мероприятия от имени правительства региона. «Мероприятие проходит с целью актуализации вопросов по повышению качества жизни людей с ментальными нарушениями», — сказала Ольга Евстигнеева.

В 2021 году была принята Концепция по развитию системы комплексного сопровождения людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. О ее реализации в профильных учреждениях на территории региона подробно рассказала Ольга Евстигнеева.

Директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев отметил, что в Псковской области делается многое, чтобы система сопровождения людей работала. «Сегодня речь идет о вопросах по своевременному выявлению тех или иных нарушений или рисков их возникновения у детей до 1 года, маршрутизации родителей, оказанию услуг ранней помощи, устройству взрослой жизни», — выступил он.

В ходе круглого стола участники обсудили вопросы комплексного сопровождения и подготовки специалистов к работе с детьми и взрослыми целевой группы, жизнеустройство взрослых людей с ментальными нарушениями, социальное обслуживание и сопровождаемое проживание.

Добавим, в 2024 году программа фестиваля включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое. Мероприятия фестиваля проходят на разных площадках Псковского театра драмы, Центра лечебной педагогики, в кинотеатре «Смена», Библиотеке для детей и юношества им. В. Каверина и в городских пространствах Пскова.

Фестиваль «Другое искусство» проходит в Пскове с 2016 года и является ежегодным (исключение составило время коронавирусной пандемии). Автор и продюсер фестиваля — художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

Организаторы фестиваля: Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, комитет по культуре Псковской области, ООГО «Российский фонд культуры», Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, Псковская благотворительная организация «Я и Ты», Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский государственный университет. Фестиваль проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и правительства Псковской области.