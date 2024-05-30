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СОБЫТИЕ: Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове

Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове 30 мая. В рамках фестиваля свои чувства и эмоции в творчестве выражают артисты с особенностями развития. В этом году Псков стал площадкой для выступления местных творческих коллективов, а также артистов из Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодара, Пензы. Программа форума, как всегда, включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое.

Мероприятия фестиваля проходят на площадках Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, в кинотеатре «Смена», библиотеке для детей и юношества имени В. Каверина, а также в городских пространствах Пскова. Подробнее — в новом выпуске ПЛН-ТВ.