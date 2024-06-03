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Сцена / Фестивали

Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева

04.06.2024 16:23|ПсковКомментариев: 0

Значительное количество внебюджетных средств привлекло правительство Псковской области для проведения Дней Пушкинской поэзии. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвященной Дням Пушкинской поэзии и русской культуры - 2024, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«С правительством Псковской области подошли очень системно и синхронизировали различные проекты, которые реализовались по различным государственным, федеральным, региональным и муниципальным программам. Также правительство Псковской области привлекло большое количество внебюджетных средств для того, чтобы наши гости и жители Псковской области видели уже немного другую картину на территории самих Пушкинских Гор и на территории монастыря», - поделилась Ольга Тимофеева. 

Заместитель губернатора отметила, что АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» провело большое количество реставрационных работ на могиле поэта.

Теги: #дни пушкинской поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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