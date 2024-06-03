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Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева

Значительное количество внебюджетных средств привлекло правительство Псковской области для проведения Дней Пушкинской поэзии. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвященной Дням Пушкинской поэзии и русской культуры - 2024, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С правительством Псковской области подошли очень системно и синхронизировали различные проекты, которые реализовались по различным государственным, федеральным, региональным и муниципальным программам. Также правительство Псковской области привлекло большое количество внебюджетных средств для того, чтобы наши гости и жители Псковской области видели уже немного другую картину на территории самих Пушкинских Гор и на территории монастыря», - поделилась Ольга Тимофеева.

Заместитель губернатора отметила, что АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» провело большое количество реставрационных работ на могиле поэта.