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Поляну в Михайловском обрабатывают от насекомых - Дмитрий Волхонов

Площадку для празднования Дней Пушкинской поэзии обрабатывают от насекомых. Об этом сообщил креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на пресс-конференции, посвященной Дням Пушкинской поэзии и русской культуры - 2024, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас идет обработка площадки от насекомых, чтобы не было мошек, комаров. Продолжается монтаж сцены, ребята устанавливают там звук. До вечера установят экраны»,- поделился Дмитрий Волхонов в режиме ВКС.

Он рассказал, что самая главная работа идет у Свято-Успенского монастыря.