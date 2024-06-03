Сцена / Фестивали

Около 50 тысяч участников ожидается на Днях Пушкинской Поэзии - Ольга Тимофеева

Около 50 тысяч участников ожидается на праздновании Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвященной Дням Пушкинской поэзии и русской культуры - 2024, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Планку в 40 тысяч участников мы уже преодолели, ожидаем около 50 тысяч в этом году», - сказала заместитель губернатора.

Также Ольга Тимофеева добавила, что порядка тысячи человек примут участие в Днях Пушкинской поэзии в качестве организаторов.