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Пушкинское «Я вас любил…» спел со сцены в «Михайловском» Гоша Куценко

«Безжалостные танцы» для всех, не взирая на возраст, пообещал с исторической сцены на Поэтической поляне в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» Гоша Куценко.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Выступление популярного артиста и музыкантов его группы «ГК» в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, действительно, собрало самую «пёструю» аудиторию, и то и дело сопровождалось бурными аплодисментами и восторженным свистом публики, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. В программу своего концерта артист включил очень разные номера. Так, сразу за песней, посвящённой псковичке, актрисе Юлии Пересильд, Гоша Куценко исполнил пушкинский романс «Я вас любил…», и, как ни странно, это «соседство» оказалось очень органичным.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Напомним, что в музыкальной части» Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня ещё значатся такие разные выступления, как гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и программа от оркестра «Пакава Ить», или вечер от Варвары Визбор, многое, многое другое.