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Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры привлекли тысячи жителей и гостей Псковской области. В этом году фестиваль, который проходит в рамках президентского национального проекта «Культура», приурочен к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

8 июня главное действие праздника развернулось на поляне музея-заповедника «Михайловское». Здесь выступали певец и актер Гоша Куценко, группа «ГК», российские поэты, прозаики и даже стендап-комики. Порадовали гостей Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, симфонический оркестр и солисты Мариинского театра и другие артисты.

Подробнее о фестивале — в фоторепортаже Псковской Ленты Новостей.