Сцена / Фестивали

Назван состав жюри конкурса короткометражных фильмов фестиваля «Западные ворота»

Три человека вошли в состав жюри конкурса короткометражных фильмов V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 5 по 7 июля.

Иван Болотников

Режиссёр, сценарист

Окончил высшие курсы режиссеров и сценаристов (мастерская Алексея Германа-старшего и Светланы Кармалиты). С 2000 по 2004 годы работал режиссером-стажером на фильме А. Германа «Трудно быть богом» в России и Чехии.

На создание сценария и развитие проекта Иван Болотникова «Хармс» был выделен грант от Hubert Bals Fund, также режиссер был поддержан министерством культуры РФ и европейским фондом EURIMAGES. Другая картина Ивана Болотникова – «Иоанн Креститель» – была отобрана Союзом кинематографистов России и Гильдией режиссеров неигрового кино в список лучших 29 документальных фильмов за 2013 год.

Приз «За гражданскую позицию» на КФ «Кино без барьеров» (Сочи) и приз на II Международном фестивале спортивного кино в номинации «Преодоление» получил фильм режиссера «На линии игры».

Галина Евтушенко

Режиссёр, сценарист

Окончила филологический факультет Воронежского государственного университета, затем – аспирантуру ВГИКа и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Л. Гуревича и С. Зеликина). После окончания Высших Курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Гуревича и Самария Зеликина) работала на Российской Центральной студии документальных фильмов (РЦСДФ), киностудиях «Радикал» и «Роза».

Номинант престижных отечественных кинопремий «Ника» и «Золотой Орел». Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства.

Александр Соломонов

Программный директор Арктического МКФ «Золотой ворон»