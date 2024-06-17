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Площадку для эногастрономической ярмарки «Виноград» готовят в Пскове

Площадку для эногастрономической ярмарки «Виноград» готовят в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

В этом году она состоится уже в третий раз. Как и в предыдущие годы, тематические зоны Кубани, Дона, Крыма и Кавказа расположатся в живописных парках по обеим сторонам реки Псковы.

«Открытие ярмарки уже в эту пятницу. Свою эксклюзивную продукцию представят также наши фермеры и ремесленники. В программе множество познавательных лекций и мастер-классов, дегустаций и развлечений, концертов и кинопоказов под открытым небом», - сказал Борис Елкин.

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