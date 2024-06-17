Мастер-класс по раскрашиванию барана ждет гостей псковской ярмарки «Виноград»

Эногастрономический фестиваль «Виноград» в третий раз пройдет в Финском парке и в парке Строителей в Пскове с 21 по 30 июня. Гости смогут продегустировать российские вина, сыры, принять участие в мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В ярмарочной части фестиваля будут представлены более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона. На каждой из одноимённых тематических площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только винодельческого Юга России, но и Псковской земли.
Площадка «Кавказ» встретит гостей зажигательными танцами, мелодичным звучанием дудука Вардана Арутюняна и мастер-классами по раскрашиванию барана и изготовлению глиняных изделий на гончарных кругах. На «Кубани» пройдут выступления поэтов и танцевальные мастер-классы хип-хоп-центра «Хоть отбавляй!». Реконструкция походной кухни казаков, уроки по владению казачьим оружием, показ мультфильмов и, конечно, дискотека 2000-х будут ждать на «Дону». На площадке «Крым» по доброй традиции пройдёт джазовый фестиваль, в котором примут участие 12 коллективов, в том числе Квинтет Сауло Тупинамба и Биг-бэнд Стаса Чигадаева. Из Санкт-Петербурга приедет шоу-оркестр Street Band, а псковских музыкантов представят Лиза Матрешка и Radio Band.
Для детской зоны подготовлена обширная программа: творческие занятия, логические игры, шоу мыльных пузырей, крио-шоу и мастер-классы по созданию игрушек.
На площадке «Винология», созданной при участии и поддержке Курчатовского института, каждый день будут проходить лекции винных экспертов, сомелье, научные лекции и мастер-классы, которые расскажут о вине и виноградарстве с точки зрения генетики, селекции и микробиологии. Каждый посетитель ярмарки сможет пройти несложные испытания и получить паспорт амбассадора российского вина.
Все мероприятия фестиваля бесплатны. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полная программа фестиваля представлена на сайте (в расписании возможны изменения).
В Пскове мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Организаторами «Винограда» выступают правительство Псковской области, комитеты по культуре и туризму Псковской области, администрация города Пскова, Театрально-концертная дирекция Псковской области, АНО «Псковкреатив». За винную и научную программу отвечает Национальное агентство маркетинга российского вина совместно с НИЦ «Курчатовский институт».
Фестивали серии «Виноград» родились в винной столице России Анапе в 2021 году. В этом году фестивали «Виноград» уже прошли в Анапе (17―26 мая) и Великом Новгороде (8―16 июня). В конце лета с 24 августа по 1 сентября фестиваль пройдёт в Уфе, где будет приурочен к празднованию 450-летия города.