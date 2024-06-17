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Сцена / Фестивали

Почти 100 фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове

20.06.2024 17:59|ПсковКомментариев: 0

Почти 100 фильмов покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове.  Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции, посвящённой V Международному кинофестивалю «Западные ворота», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы начинали в 2019 году с 37 фильмов, в этом году уже почти 100. Появляются новые страны. В этом году в конкурсную программу вошли 6 стран и впервые свои картины покажут Индия, Иран, Кыргызстан», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина нельзя было обойти стороной, и этому событию будет посвящено одно из направлений фестиваля.

Также глава региона напомнил, что традиционно кинофестиваль откроется фильмом, снятым на Псковской земле. В этом году этим фильмом станет «Блиндаж». Картина снималась в Гдовском районе.

Кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Кинофестиваль «Западные ворота» - 2024 Почти 100 фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове Два иностранных продюсера войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» Цикл короткометражных фильмов о героях СВО планируют показывать в псковских школах У псковичей осталась неделя, чтобы подать заявку на конкурс видеоработ «КиноСТАРТ» Назван состав жюри конкурса короткометражных фильмов фестиваля «Западные ворота» Продюсер «Слова пацана» войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове Ретроспектива фильмов Елены Цыплаковой войдет в программу кинофестиваля «Западные ворота» Новый российско-казахстанский фильм с Биковичем и Тодоренко покажут в Пскове Звезда «Гостьи из будущего» и «Гардемарины, вперед!» возглавит жюри кинофестиваля в Пскове «Новое кино Ирана» и «Суперхиты Индии» ждут гостей фестиваля «Западные ворота» В международную секцию «Панорама» фестиваля «Западные ворота» войдут четыре фильма Снятый в Гдовском районе фильм откроет пятый кинофестиваль «Западные ворота» Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля Онлайн-кинолекторий начинает свою работу в рамках фестиваля «Западные ворота» Стартовал прием заявок на конкурс «КиноСТАРТ» на фестивале «Западные ворота» Стало известно, когда в Пскове откроются «Западные ворота»
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