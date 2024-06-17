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Почти 100 фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове

Почти 100 фильмов покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции, посвящённой V Международному кинофестивалю «Западные ворота», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы начинали в 2019 году с 37 фильмов, в этом году уже почти 100. Появляются новые страны. В этом году в конкурсную программу вошли 6 стран и впервые свои картины покажут Индия, Иран, Кыргызстан», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина нельзя было обойти стороной, и этому событию будет посвящено одно из направлений фестиваля.

Также глава региона напомнил, что традиционно кинофестиваль откроется фильмом, снятым на Псковской земле. В этом году этим фильмом станет «Блиндаж». Картина снималась в Гдовском районе.

Кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.