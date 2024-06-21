Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, остался 21 день.
На фестивале можно будет изготовить кольчуги из пластинчатого доспеха.
Кольчуга – один из символов Средневековья. У участников будет уникальная возможность понаблюдать за работой мастера кольчужника раннего Средневековья.
Также будут работать и другие площадки.
Кожевенное ремесло на Руси известно уже с VI в. н.э. Из кожи делали обувь, ремни, сумки и даже доспехи. У посетителей площадки будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька.
Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. Город даже называли кузнечной столицей России – практически в каждой псковской семье был кузнец. На фестивале «Довмонт Псковский» гости смогут попробовать себя в этом нелегком, но интересном ремесле под руководством опытных мастеров.
Стрельба из лука – это древнее искусство и охотничье ремесло. Гостям предлагают окунуться в атмосферу средневековых традиций и овладеть техникой и навыками стрельбы из лука.
Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья.
Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.