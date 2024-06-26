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Концерт Дмитрия Певцова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Концерт Дмитрия Певцова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: организаторы фестиваля

Концерт состоится 6 июля в 17.00.

Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. С 1999 года Певцов выступает с концертными программами как поющий актер. Певцов участвовал в записи рок-оперы Павла Смеяна «Слово и Дело» и записи авторского компакт-диска Николая Парфенюка «Поют актеры "Ленкома"». Выпустил сольный диск «Лунная дорога» с песнями Николая Парфенюка. Вместе с певицей Зарой участвовал в проекте «Две звезды» на Первом канале. В 2013 году, в год своего 50-летия, создал концертную программу «Неожиданно 50» и представил ее в сопровождении рок-группы «КарТуш».

Лауреат многих театральных премий и кинопремий, среди которых премия «Феликс» Европейской киноакадемии (1990), премия Международного фестиваля телевизионных программ в Биарице (Франция) (2007) и Российская Национальная актерская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» (2015).

Кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.

Напомним, в 2018 году Дмитрий Певцов был трудником в Псково-Печерском монастыре.

Ранее Дмитрий Певцов выступил с критикой отечественного детского фильма «Чебурашка», который собрал большую кассу в кинопрокате.