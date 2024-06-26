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Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский»

Программу фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 15 дней.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.