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Порядка 400 фильмов отсмотрели организаторы «Западных ворот» при подготовке к фестивалю

Порядка 400 фильмов отсмотрели организаторы кинофестиваля «Западные ворота» перед тем, как определить перечень фильмов, которые покажут зрителю. Об этом сообщил генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Около 400 фильмов мы отсмотрели. Из них выбрали 92. Как только закончился четвертый фестиваль "Западные ворота", команда приступила к подготовке к пятому», - сказал Эдуард Пичугин.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове сегодня, 5 июля. Гости фестиваля смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

В конкурсную программу МКФ войдут шесть новых фильмов из Китая, Монголии, Киргизии, Греции, Беларуси и России. А в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана и России. Также в программе фестиваля: 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.