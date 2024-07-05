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Выставка создателя «Митьки» открылась в Пскове

В рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялось открытие выставки графики Виктора Тихомирова. С 5 по 7 июля для всех желающих будут представлены работы художника в Центре туризма и творческих индустрий, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Тихомиров - российский художник, иллюстратор, писатель, кинорежиссёр и сценарист, а также создатель неформального объединения художников Санкт-Петербурга «Митьки». На выставке представлены его уникальные работы, но как сообщил сам художник - «это лишь пятидесятая часть» его творчества.

Графики пронизаны философскими размышлениями, но при этом имеют уникальный сатирический сюжет. Художник специально подбирал составляющее выставки так, чтобы «было посмешнее». Помимо этого, на выставке можно увидеть автопортрет Виктора Тихомирова и серию иллюстраций «Пушкин и Сказки».

Автор признаётся, что его иллюстрации помогали ему в режиссёрской деятельности и при написании сценариев. 6 июля состоится показ фильма Виктора Тихомирова «Евгений Телегин», который является экранизацией его одноимённой книги. Режиссёр представит свою картину в 20:00 в кинотеатре «Смена».

Напомним, что выставка открыта для всех желающих с 5 по 7 июля на улице Георгиевской, 4.