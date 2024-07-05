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Сцена / Фестивали

Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове

05.07.2024 18:37|ПсковКомментариев: 0

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове сегодня, 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева от имени главы региона Михаила Ведерникова поприветствовала всех гостей фестиваля.

«За эти годы мероприятие стало ярким событием в культурной жизни региона и настоящим праздником искусства. Фестиваль способствует укреплению связей между странами. Гостей и зрителей ждёт насыщенная программа. Мы уверены, что показанные картины вызовут интерес у публики, встречи и беседы вдохновят на новые идеи, а сам фестиваль принесет множество сюрпризов», — сказала она. 

Кинофестиваль открыли его генеральный продюсер Эдуард Пичугин вместе с командой.

«Для создания праздничного настроения в первый же день мы удивляем всех приятным сюрпризом», – сказал Эдуард Пичугин и вручил первый приз кинофестиваля «Жизнь в кино» Юрию Кузнецову за многолетний вклад в кинематограф.  

 

За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

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В конкурсную программу МКФ войдут шесть новых фильмов из Китая, Монголии, Киргизии, Греции, Беларуси и России. А в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана и России.

Также в программе фестиваля: 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Псковичи смогут сами стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выберут путем зрительского голосования.

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«Блиндаж» (16+)  станет фильмом открытия и закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота».  Премьера фильма в России состоялась 25 апреля 2024 года. 

«Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает с войной. Они принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни», - рассказали о фильме организаторы. 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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