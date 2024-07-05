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Розыгрыш билетов на фестиваль «Довмонт Псковский» проводит Псковский музей

Розыгрыш билетов на фестиваль «Довмонт Псковский» проводит Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 3 дня.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Уже на этих выходных пройдет музейное событие этого лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

В музее решили сделать подарок подписчикам и разыграть пригласительные билеты на фестиваль. Условия участия просты:

Необходимо быть подписанным на группу Псковского музея-заповедника «ВКонтакте»;

Подписаться на Telegram-канал музея;

Написать в комментариях, что вы хотите посетить на фестивале прежде всего.

В пятницу 12 июля в 16:00 будут подведены итоги и случайным образом выбраны победители среди комментаторов, который получат два билеты на фестиваль.

«Обязательно участвуйте, а также делитесь новостью о конкурсе с друзьями и близкими!» - заключили в музее.