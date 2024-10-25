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Опубликована программа великолукского театрального фестиваля «Алексаша»

Появилась программа фестиваля ведущих театральных школ «Алексаша», который пройдет с 19 по 22 ноября в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Это яркое культурное событие будет посвящено 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и объединит талантливых молодых актеров со всей страны.

На сцене Великолукского драматического театра свои лучшие постановки представят студенты таких учебных заведений как Театральный институт имени Бориса Щукина, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Российский государственный институт сценических искусств и Высшая школа сценических искусств имени А. И. Райкина. Зрители смогут посетить спектакли «Васса Железнова», «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» и «Маски из островской жизни».

Помимо спектаклей, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от опытных мастеров театрального искусства.

Фестиваль «Алексаша» представляет собой культурный мост, соединяющий молодое поколение артистов и зрителей, увлеченных театром. Гости фестиваля получат возможность погрузиться в мир новых театральных интерпретаций, увидеть, как молодые актеры переосмысляют классические и современные произведения.

Организаторы – Театрально-концертная дирекция Псковской области, Великолукский драматический театр при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Росмолодежи, Центра молодежи и общественных инициатив, администрации города Великие Луки.