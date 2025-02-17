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Сцена / Фестивали

Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки

12.03.2025 17:24|ПсковКомментариев: 0

Oратория для чтеца, солистов, хора и оркестра «Иван Грозный» Сергея Прокофьева будет представлена на 51-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 16 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Грандиозное произведение прозвучит в Пскове впервые. Поклонники русской классической музыки услышат его в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Владимира Беглецова, Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова и народного артиста России Юрия Лаптева (Мариинский театр, баритон).

«Иван Грозный» — одна из вершин творчества Сергея Прокофьева. Как рассказали в ТКД, великий композитор создавал музыку для последней своей совместной работы с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном. Съемки начались в 1942 году в Казахстане, в сложных условиях эвакуации. Фильм, вышедший на экраны в январе 1945 года, стал классикой мирового кинематографа. Первая серия «Ивана Грозного» в 1946 году была удостоена Сталинской премии. Судьба второй серии печальна, она была запрещена и увидела свет только в 1958 году. 

«Прокофьев оставил нам именно киномузыку – набор фрагментов, которые не объединены в одно целое. К тому же эпизоды, сочиненные Прокофьевым, перемежаются в фильме аранжировками и цитатами чужой музыки (прежде всего, литургической). Только в 1961 году, уже после смерти Прокофьева, дирижер Абрам Стасевич создал ораторию "Иван Грозный". Он дополнил произведение партией чтеца, которая является своеобразным драматургическим стержнем, объединяющим множество разнохарактерных эпизодов оратории. Первое исполнение оратории было приурочено к 70-летию со дня рождения Прокофьева», - уточнили в ТКД. 

Концерт состоится 16 марта в БКЗ Псковской областной филармонии, начало в 18:00. 

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 51-й Фестиваль русской музыки в Пскове Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки Один из основателей «Терем-квартета» даст в Пскове концерт к юбилею Даниила Хармса «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове. ВИДЕО «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове Фестиваль русской музыки в Пскове откроют артисты проекта Zventa Sventana и оркестра Персимфанс На 51-м Фестивале русской музыки в Пскове выступят артисты Мариинского и Большого театров Ораторию «Иван Грозный» можно будет услышать в псковской филармонии 16 марта На Фестивале русской музыки в Пскове представят концерт по мотивам фильма «Иван Грозный» Концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдет в Пскове 17 марта В день рождения композитора Модеста Мусоргского в Пскове выступит Мариинский театр Александр Боярков: 51-й фестиваль русской музыки в Пскове будет посвящен фольклору 51-й фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте
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