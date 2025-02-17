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Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева впервые прозвучит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки

Oратория для чтеца, солистов, хора и оркестра «Иван Грозный» Сергея Прокофьева будет представлена на 51-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 16 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Грандиозное произведение прозвучит в Пскове впервые. Поклонники русской классической музыки услышат его в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Владимира Беглецова, Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова и народного артиста России Юрия Лаптева (Мариинский театр, баритон).

«Иван Грозный» — одна из вершин творчества Сергея Прокофьева. Как рассказали в ТКД, великий композитор создавал музыку для последней своей совместной работы с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном. Съемки начались в 1942 году в Казахстане, в сложных условиях эвакуации. Фильм, вышедший на экраны в январе 1945 года, стал классикой мирового кинематографа. Первая серия «Ивана Грозного» в 1946 году была удостоена Сталинской премии. Судьба второй серии печальна, она была запрещена и увидела свет только в 1958 году.

«Прокофьев оставил нам именно киномузыку – набор фрагментов, которые не объединены в одно целое. К тому же эпизоды, сочиненные Прокофьевым, перемежаются в фильме аранжировками и цитатами чужой музыки (прежде всего, литургической). Только в 1961 году, уже после смерти Прокофьева, дирижер Абрам Стасевич создал ораторию "Иван Грозный". Он дополнил произведение партией чтеца, которая является своеобразным драматургическим стержнем, объединяющим множество разнохарактерных эпизодов оратории. Первое исполнение оратории было приурочено к 70-летию со дня рождения Прокофьева», - уточнили в ТКД.

Концерт состоится 16 марта в БКЗ Псковской областной филармонии, начало в 18:00.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.