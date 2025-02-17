Открытие 51-го Фестиваля русской музыки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Псковской областной филармонии 15 марта стартовала долгожданная музыкальная традиция — 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова. Вечером этого дня зрители стали свидетелями премьерного концерта с участием уникального коллектива — оркестра «Персимфанс».
Музыканты проекта Zventa Sventana порадовали публику изысканной программой, исполнив произведения русских композиторов в необычной интерпретации. Оркестровая мощь «Персимфанса» дополнила звучание, придав концерту особый шарм и глубину.
Подробнее об открытии фестиваля — в фоторепортаже Анны Тягуновой.